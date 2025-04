Eccoci qui Il marito di Mara Venier a casa dopo il ricovero che accoglienza

casa. Non con clamore, ma con un sorriso che vale più di mille parole, seduto sul divano accanto a chi gli ha voluto bene in silenzio, ogni giorno, mentre lui combatteva la sua battaglia più dura. A immortalarlo è stata una foto. Una di quelle immagini che sembrano piccole, ma che racchiudono dentro un mondo: il volto segnato ma sereno, il braccio poggiato con naturalezza, lo sguardo fiero di chi sa cosa ha attraversato e non ne ha più paura.C’erano settimane di dolore, di corse in ospedale, di diagnosi pesanti da accettare e da trasformare in forza. Un’insufficienza respiratoria che non dava tregua, un’ernia del disco che toglieva il respiro e poi quel diabete spuntato all’improvviso, come una beffa, a peggiorare tutto. Lui, che non si era mai davvero fermato, si è ritrovato a farlo. Thesocialpost.it - “Eccoci qui”. Il marito di Mara Venier a casa dopo il ricovero: che accoglienza Leggi su Thesocialpost.it Nicola Carraro è tornato a. Non con clamore, ma con un sorriso che vale più di mille parole, seduto sul divano accanto a chi gli ha voluto bene in silenzio, ogni giorno, mentre lui combatteva la sua battaglia più dura. A immortalarlo è stata una foto. Una di quelle immagini che sembrano piccole, ma che racchiudono dentro un mondo: il volto segnato ma sereno, il braccio poggiato con naturalezza, lo sguardo fiero di chi sa cosa ha attraversato e non ne ha più paura.C’erano settimane di dolore, di corse in ospedale, di diagnosi pesanti da accettare e da trasformare in forza. Un’insufficienza respiratoria che non dava tregua, un’ernia del disco che toglieva il respiro e poi quel diabete spuntato all’improvviso, come una beffa, a peggiorare tutto. Lui, che non si era mai davvero fermato, si è ritrovato a farlo.

