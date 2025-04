Oasport.it - LIVE Parigi-Roubaix 2025 in DIRETTA: Ganna fora nel primo settore di pavé, otto uomini al comando

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.26 Inizia il29: Viesly a Quiévy (1,8 km) ***13.24 Gruppo dimezzato dopo aver percorso solo undei trenta previsti quest’oggi.13.22 Molto indietro Van Aert, il quale è in fondo al gruppo.13.21 Van der Poel e Pogacar in testa al gruppo, bene anche Pedersen.13.21TURA PER! Subito una disdetta per l’azzurro: meglio ora che in un momento più delicato della corsa.13.20 Scivolata per Philipsen,approccia in testa iln.30.13.18 Ennesima caduta in questa fase: a terra anche Jasper Stuyven (Lidl-Trek).13.17 Inizia iln.30: da Troisvilles a Inchy (2,2 km) ***13.15 Pochi chilometri all’ingresso neln.30, aumenta il nervosismo tra i corridori per approcciare ildavanti a tutti.13.13 Forfait per Albert Torres (Movistar).