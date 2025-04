Non chiediamo elemosina ma lavoro i 70 operai ArcelorMittal di Luogosano in lotta per salvare lo stabilimento

stabilimento ArcelorMittal di Luogosano, dove 70 lavoratori sono attualmente a rischio di licenziamento collettivo. La multinazionale ha ufficialmente annunciato la chiusura del sito produttivo e si è aperta la ricerca di un nuovo. Avellinotoday.it - “Non chiediamo elemosina, ma lavoro”: i 70 operai ArcelorMittal di Luogosano in lotta per salvare lo stabilimento Leggi su Avellinotoday.it A un mese dall'inizio della vertenza, resta alta la tensione allodi, dove 70 lavoratori sono attualmente a rischio di licenziamento collettivo. La multinazionale ha ufficialmente annunciato la chiusura del sito produttivo e si è aperta la ricerca di un nuovo.

