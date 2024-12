Ilrestodelcarlino.it - Fabriano, pensa di comprare pneumatici sul web ma viene truffato

(Ancona), 5 dicembre 2024 – Ancora truffe ai danni di cittadini fabrianesi messe a segno tramite il web: i poliziotti del commissariato fabrianese denunciano due persone a piede libero. Lo scorso mese di novembre, un fabrianese, dopo una lunga navigazione in internet, ha individuato un sito di ricambi nuovi ed usati per autovetture il quale proponeva un treno di ruote antineve a prezzo da lui giudicato particolarmente vantaggioso. Dopo il primo contatto tramite mail alla quale si accedeva direttamente dal sito, il fabrianese è stato invitato a proseguire la contrattazione direttamente tramite la app Whatsapp indicata dell’utenza indicata dal venditore. Dopo alcuni scambi di messaggi, le parti raggiungevano l’accordo per un prezzo di 310 euro, oltre a 41 di spedizione. L’acquirente, rispettando le modalità indicate, ha effettuato il pagamento mediante un bonifico.