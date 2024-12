Ilrestodelcarlino.it - Dal 6 dicembre al clou di domenica. Ecco le titolazioni dei premi

Giovedì 052024o Legatoria BF C 135 a tempo.o Cartiera BURGO C 130 a tempo.o MARCHI - UnipolSai Assicurazioni C 140 a fasi consecutive – 1° prova di qualifica Gold Gran.o MAGA C 115 a tempo – 1° prova di qualifica Bronze Tour Grano (riservata ai brevetti e 1°).o DUE EMME PACK C 125 a tempo - 1° prova qualifica Silver Tour Grano (riservata ai 1°). Venerdì 62024o INTERFORZE A 135 Percorso addestrativo Interforze.o G.E.S.E. C 135 a fasi consecutive.o AIR - INNOVATION C 140 a tempo – 2° prova di qualifica Gold Tour Grano.o ETTORE MAURIZZI C 125 a fasi consecutive – 2° prova di qualifica Silver Tour Grano (riservata ai primi gradi).o CROCE ROSSA ITALIANA C 115 a fasi consecutive – 2° prova di qualifica Bronze Tour Grano (riservata ai brevetti e primi gradi).