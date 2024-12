Giornalettismo.com - Cosa dice l’emendamento di Fratelli d’Italia sulle connessioni in rame

Leggi su Giornalettismo.com

Un’accelerazione alla strategia per rimuovere lealla rete vecchie e desuete, con il rischio di un ulteriore salasso per tutti quegli italiani che hanno ancora – spesso perché non raggiunti da una connettività di ultima generazione – potuto migrare la propria connessione a internet verso la fibra e la banda ultra-larga.presentato da un deputato di, Fabio Carmine Raimondo, sullo switch-off per leinpotrebbe provocare un vero e proprio caos, sia per le tempistiche che per quel che riguarda l’aumento delle tariffe nei confronti dei cittadini. LEGGI ANCHE >diche vuole inventare la «tassa» sull’ADSL Fino a questo momento, la legge di Bilancio per il 2025 aveva dedicato solamente un piccolo articolo all’implementazione del piano per la banda ultra-larga.