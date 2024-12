Lanazione.it - Calcio. Terza: Porta a Lucca e Calasanzio in testa

Pisa 5 dicembre 2024 – Venticinque reti realizzate nel girone A diCategoria nel nono turno del girone di andata. Tre vittorie interne col fattore campo che l’ha fatta da padrone e due vittorie esterne un pò a sorpresa fuori pronostico della vigilia.Al comando ilche si è fatto fermare in casa sul pareggio a reti bianche dai giallorossi degli Ospedalieri (0-0). Grinta e determinazione hanno premiato la compagine di mister Lombardi che ha saputo resistere anche dopo essere rimasta in inferiorità numerica. Sono sei i punti di vantaggio delsul battaglione che si è insediato al secondo posto. Un secondo posto dove a diciassette punti troviamo la Popolare Cep che si è andata a prendere i tre punti in trasferta sul campo del Marciana, ora a sedici. Sempre a diciassette troviamo il Fabbrica che ha superato in casa il CB Pisa per 4-2.