Bergamonews.it - Blitz in un edificio lungo il Serio: trovata eroina e metanfetamina, denunciati due abusivi

Mozzanica. Era da tempo che le pattuglie del Distretto di Polizia Locale Bassa Bergamasca Occidentale aveva notato strani movimentile sponde del fiume. Movimenti che hanno condotto aldi lunedì scorso (2 dicembre) quando alle 18.23 gli agenti sono entrati in unla strada provinciale 11, all’interno del quale sono state trovate diverse sostanze stupefacenti.Un involucro di carta stagnola contenente polvere di colore bianca, un involucro di plastica contenente polvere di colore marrone fine, due flaconi di metadone e cristalli di colore bianco trasparente con una cannuccia autocostruita in carta stagnola. Sono risultati poi esseree sostanza per il taglio di sostanza stupefacente pura.Dalle indagini è emerso che un uomo e una donna avevano occupato abusivamente l’immobile.