Balzano: "Sono tornato sul confine"

Cipagine di storia checome schiaffi, ma che ancora raccontano tanto del nostro tempo. Non ha paura di affrontare un oscuro capitolo del "fascismo di" Marco, che dopo l’intenso Resto qui ambientato nel travagliato Alto Adige, esplora ora la frontiera orientale. Se nel romanzo precedente ha dato voce a una donna ’resistente’, una vittima, in Bambino (Einaudi) che presenta oggi alle 18 in Salaborsa, lo scrittore milanese dà voce e corpo a un uomo dal passato feroce, una camicia nera. Una vita che tanto contrasta con quel volto senza barba di bambino, forse mai del tutto cresciuto e alla ricerca di una madre naturale mai conosciuta. L’autore dialogherà con Pier Luigi Bersani., un nuovo capitolo della grande Storia. "Volevo chiudere un discorso iniziato con Resto qui sulorientale, dove si è svolta una delle pagine peggio raccontate e più silenziate in Italia.