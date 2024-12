Ilgiorno.it - "Asst all’ultimo posto in Lombardia". La protesta dei pazienti spazientiti

Leggi su Ilgiorno.it

Da gennaio chiedono il medico di famiglia e che il loro diritto alla salute sia rispettato. Denunciano che "11milasono scoperti nell’Adda-Martesana" e sollecitano "un piano di rilancio dell’". L’appuntamento settimanale con la causa dei “che hanno perso la pazienza - Cittadini per la salute“ è diventato una carovana di macchine che ieri ha raggiunto l’ospedale di Vizzolo Predabissi, quartier generale dell’Azienda, per ribadire il concetto. "Vogliamo offrire il nostro contributo per il bene di tutti, non siamo qui per distruggere", dice Curzio Rusnati, ex sindaco di Bussero, fra gli organizzatori della mobilitazione. "L’– aggiunge – è scivolata in tutte le classifiche regionali, siamo ultimi per qualità dei servizi, tempi d’attesa e mancanza di medici. Bisogna capire perché".