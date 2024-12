Arec borse di studio per giovani musicisti del Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli

Leggi su Ildenaro.it

disono state donate a cinque studenti deldi Musica Sandi, nell’ambito della IX edizione dell’iniziativa promossa dall’Associazione regionale ex consiglieri. Nel 2024 sono risultati vincitori nelle Categorie ‘Canto’: Alessia Rosa D’Abruzzo e Mary Catherine Wakeman; ‘Strumentisti’: Riti Barra e Lorenzo Esposito, ‘Studente distintosi particolarmente’ (II edizione premio speciale intitolato a Giogiò Cutolo) Francesco Attore. La cerimonia, introdotta dai saluti del presidente del Consiglio regionale della Campania Gennaro Oliviero, si è svolta nella sala Caduti di Nassirya della Sede del Consiglio regionale della Campania. «Ci ??siamo dati il ??compito non solo di dare visibilità a un’iniziativa di interesse regionale e del consiglio di cui ci sentiamo ancora di far parte, ma soprattutto sostenere il futuro di questa Regione che è in mano ai nostriche, contrariamente a quello che si ritiene, sono delle vere eccellenze» ha detto Carmine Iodice, presidente di