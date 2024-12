Anziano pontino investito dall’esplosione di una bombola del gas; è grave

Leggi su Dayitalianews.com

Paura a Pontinia nel pomeriggio di ieri, quando un’esplosione ha causato ilferimento di un. Il drammatico incidente si è verificato in via Migliara 47, richiedendo l’intervento immediato dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco e dei sanitari del 118.Esplosione Causata da unadiSecondo una prima ricostruzione delle autorità, l’esplosione sarebbe stata causata da una fuoriuscita dida unapresente nella dependance dell’abitazione. L’proprietario si trovava all’interno della struttura al momento dell’esplosione e ha riportato gravi ustioni.Le sue condizioni sono apparse subito critiche e è stato necessario il trasporto in eliambulanza verso l’ospedale Sant’Eugenio di Roma per ricevere cure immediate.Vigili del Fuoco al Lavoro per Accertare i DanniSul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco, impegnati a valutare i danni strutturali causatisia alla dependance che all’abitazione principale, dove al momento dell’incidente si trovava anche la moglie dell’