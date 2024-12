Tpi.it - Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 5 dicembre 2024 | Trono Classico e Over

Leggi su Tpi.it

, giovedì 5è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, giovedì 5, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diPer ilMartina ha portato in esterna Gianmarco e Ciro. Nell’esterna con Gianmarco, i due hanno fatto insieme l’albero di Natale. L’esterna con Ciro, invece. Michele, invece, è uscito in esterna con Amal che, durante l’uscita, si è mostrata distante. Il tronista è uscito anche con Eleonora. NelSabrina, invece, si è seduta al centro studio con Diego che è uscito anche con Cristina.: streaming e diretta tvDove vederein diretta tv e live streaming? La puntata in onda, giovedì 5, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45.