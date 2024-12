Ilfattoquotidiano.it - Amazon condannata per condotta antisindacale dopo aver negato ai lavoratori gli spazi per un’assemblea

è responsabile di. Lo ha deciso il giudice del lavoro in relazione al comportamento diItalia Logistica di Cividate al Piano (Bergamo) che ha obbligato ia svolgere in strada la loro assemblea. Il tribunale si è pronunciato in seguito ad un ricorso presentato dalla Cgil di Bergamo che ha dato poi notizia della pronuncia.“I fatti risalgono allo scorso luglio, quando a seguito della convocazione disindacale era arrivato il no dell’azienda: così ierano stati costretti a riunirsi per la strada. La comunicazione dell’assemblea prevista per il 16 luglio, spiega un comunicato del sindacato, era stata inviata nei tempi corretti, anzi in anticipo, già l’8 luglio. Via pec”.aveva così risposto: “Non siamo in grado di riscontrare positivamente la vostra comunicazione per esigenze produttive derivanti dall’aumento di volumi che si attesterà nella settimana dal 14 al 20 luglio a seguito della campagna sconti ‘prime days'”.