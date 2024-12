Tpi.it - Amazon, completata in Italia la prima consegna di un pacco tramite drone

Leggi su Tpi.it

È avvenuto inil primo test europeo effettuato daper ladi pacchi. Ieri, mercoledì 4 dicembre, un aeromobile e pilotaggio remoto hato una sveglia intelligente a un cliente che abita nelle immediate vicinanze del centro di distribuzionea San Salvo, in provincia di Chieti.Si tratta del primo volo di prova del progetto “Prime Air” in Europa. Il colosso dell’e-commerce ha reso noto che sta collaborando con le autoritàne per soddisfare tutti i requisiti necessari con l’obiettivo di lanciare il servizio nel corso del 2025.Il test è stato realizzato con unMK-30, in grado di “spostarsi in sicurezza lontano dagli ostacoli”, garantendo l’incolumità di persone, animali e proprietà.Il velivolo pesa poco più di 36 kg, ha un raggio d’azione complessivo di 24 km tra andata e ritorno e puòre pacchi fino a 2,5 kg e mezzo, un peso che include il 90% degli articoli venduti da