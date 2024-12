Sport.quotidiano.net - A che ora e dove vedere in Tv i sorteggi del Mondiale per Club 2025

Miami (Stati Uniti), 5 dicembre 2024 – Comincia a prendere sempre più forma il nuovoperFifa che si svolgerà dal 15 giugno al 13 luglioin ben 11 città degli Stati Uniti (Atlanta, Cincinnati, Charlotte, Los Angelese, Miami, Nashville, New Jersey, Orlando, Philadelphia, Seattle, Washington). Questa sera alle ore 19 italiane, in diretta da Miami (l’evento sarà visibile in Italia su DAZN, emittente che trasmetterà in Italia le 63 gare del torneo), sarà infatti trasmessa la cerimonia deidei gironi della competizione che vedrà impegnate ben 32 squadre, così come accaduto fino al 2022 nei Mondiali di calcio per le nazionali. A rappresentare l’Italia saranno l’Inter e la Juventus, le quali sono inserite nella seconda fascia e affronteranno rispettivamente le quattro migliori nel ranking della confederazione sudamericana (Palmeiras, River Plate, Fluminense, Flamengo) e le quattro migliori del ranking UEFA (Real Madrid, Bayern Monaco, Manchester City e Paris Saint-Germain).