Zuckerberg a cena da Trump Uno sfregio a Musk | cosa sta succedendo si ribalta tutto

diranno ora i democratici d'America e di casa nostra? Edirà anche Elon? Il suo più acerrimo rivale, Mark, si sta clamorosamente avvicinando a Donald. Lui, ultra-miliardario come Elon e come Mister X dominatore dell'agenda dell'informazione mondiale grazie al colosso Meta, che con Facebook e Instagram è in grado di condizionare la vita (anche politica) di milioni di persone ed elettori. Per anni è Zuck è stato considerato il principale sostenitore mediatico dei dem, a partire dal contributo fondamentale che Facebook ha fornito più o meno volontariamente all'ascesa di Barack Obama. Nessuno, a sinistra, si è mai indignato per il potenziale conflitto d'interessi della cosiddetta tecno-democrazia fino a quandoha deciso di comprarsi l'ex Twitter per poi schierarsi apertamente con il repubblicano