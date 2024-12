Sport.quotidiano.net - Spal, gli errori sono a monte. Dal mercato estivo è nato l’ennesimo ’non progetto’

Desolazione. Incredulità. E rabbia. Eccoli, i sentimenti dei tifosi dellaal risveglio dopo la batosta di Pontedera, senza meno uno dei momenti più bassi nella storia dei biancazzurri. L’1-5 al "Mannucci" ha avuto il potere di richiamare alla memoria l’antico flop di Mestre ‘82 sotto i colpi del carneade Tappi, quadruplettista di giornata. Soprattutto perché fa seguito allo 0-3 di Perugia, allo 0-4 di Campobasso e all’1-4 di Terni, tutti segnali chiari della tendenza di questaa finire nel frullatore quando le cose virano al peggio. Se passa in vantaggio o rimane dentro la partita la squadra può fare risultato, ma se va sotto si sfalda e crolla con tonfi pesantissimi. Difficile ricordare stagioni di serie C con tante goleade al passivo: che poi capiti con la terz’ultima in crisi nera, che non vinceva da sei giornate e che in casa aveva battuto solo il Sestri Levante, fa colpa doppia.