"Sorella, io ti credo" è uno slogan incompatibile con la presunzione d'innocenza

Tema: è possibile conciliare lo, io ti” con il principio costituzionale dellad’? Svolgimento: no. Ma mi tocca riempire ancora un po’ di righe. Ascoltavo ieri l’intervento di una giurista in un podcast molto seguito. Ne trascrivo una frase: “L’indagato nei confronti del quale non ci sono prove sarà (correttamente sul piano giuridico) prosciolto, ma la violenza subita dalla vittima (così come il suo racconto e la sua testimonianza) non è certo meno vera”. Ergo, esistono solo due possibilità: condannato perché colpevole o assolto benché colpevole, resuscitando lo spirito della vecchia “formula dubitativa”. L’ipotesi dell’non è neppure contemplata. Non molto diverse erano le opzioni che il pittore Titorelli prospettava a K. nel Processo. A cosa si riduce, date queste premesse, lad’? A una materia da legulei senza rapporto con la vita o, come direbbe Piercamillo Davigo, a un “fatto tecnico” tutto interno al processo.