Sleepers | un processo aggiustato per una vendetta giusta

Iris ore 21.10 Con Brad Pitt. Robert De Niro e Vittorio Gassman. Regia di Barry Levinson. Produzione USA 1996. Durata: 2 ore e 27 minuti LA TRAMA Negli anni 50 quattro ragazzi scapestrati dei bassifondi di New York decidono di compiere un furto. Va loro male e vengono spediti in riformatorio.Dove vengono sottoposti a ogni genere di vessazioni da parte dei guardiani sadici. Quindici anni dopo due di loro incontrano i guardiani e li uccidono.La difesa è assunta da uno dei quattro divenuto avvocato di grido. PERCHE' VEDERLO perchè i personaggi dell'Hell Kitchen di New York sono descritti con una vivezza che neanche Scorsese. Cast di gran livello (ci sono anche Dustin Hoffman, Kevin Bacon e Gassman nel ruolo di un padrino mafioso)