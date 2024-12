Lapresse.it - Russia, Putin: “Auspico che relazioni con l’Occidente tornino a normalità”

Il presidente russo Vladimir, intervenendo al forum economico della banca Vtb, auspica che un giorno ci sarà una normalizzazione delledi Mosca con i partner occidentali. “Prima di tutto, perché loro stessi sono interessati a questo. Ma anche noi abbiamo un interesse, ovviamente”, ha aggiunto il leader del Cremlino.“Porte aperte alle aziende occidentali”“Lanon creerà condizioni speciali per le aziende occidentali che vorranno tornare sul suo mercato, ma nemmeno impedirà il loro ritorno” ha aggiunto il presidente russo, intervenendo al forum economico della banca Vtb a Mosca. Lo riferisce Ria Novosti. “Non creeremo condizioni speciali. Non abbiamo cacciato nessuno, non abbiamo imposto divieti a nessuno, le nostre porte sono aperte“, ha dichiarato. “Pil in crescita del 4% nel 2024”L’economia russa crescerà di circa il 4 per cento quest’anno.