Rigopiano, la giustizia non è sfatta: confermate condanne per Prefetto e Regione. Da rivalutare la posizione dei tecnici della provincia

Dopo tre ore di Camera di consiglio, la Corte di Cassazione ha confermato le ottodell’Appello, fra cui quella deldi Pescara, Francesco Provolo. Per sei dirigentiAbruzzo, andati assolti, è stato disposto un appello-bis presso la Corte di Perugia. È stata invece chiesta la “rivalutazione” per altri imputati, fra cui il geometra, Luca Di Blasio, difeso dagli avvocati Manlio Morcella e Placido Pelliccia, condannato in primo e secondo grado. Soddisfazione piena dell’avv. Morcella: accolta la nostradifensiva basata sulla teoria condizionalisticaL'articolo, lanon èper. Daladeiproviene da Il Difforme.