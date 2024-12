Ilfattoquotidiano.it - Presence, Steven Soderbergh si cimenta con l’horror puro e lo fa a modo suo

Il cinema diè una “presenza” da sempre illuminante. Quando accade, dunque, che un glorioso festival come il Noir in Festival (in corso a Milano, 2-7 dicembre) ospiti ancora una volta (dopo Kafka, nel lontano 1991, e Kimi del 2022) un suo nuovo film nel concorso internazionale, diventa un appuntamento ricco di aspettative, curiosità.. rivelazioni. Il prolifico cineasta di Atlanta, Palma d’oro nel 1989 per il suo esordio Sesso, bugie e videotape e vincitore di 4 Oscar per Traffic (2000), consicone lo fa, naturalmente, asuo.“Nessun spargimento di sangue” aveva infatti anticipato Giorgio Gosetti, condirettore del Noir, presentando l’opera. Di fatto, scatenare la paura perè un’altra cosa, e per farlo si appella alla psiche, come già era avvenuto nei claustrofobici Unsane (2018) e parzialmente in Kimi.