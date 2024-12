Tuttivip.it - “Perché entrano due vip”. Grande Fratello, nuovi concorrenti per annullare tutti gli altri: “Finisce così”

Dopo settimane di ascolti in calo, iltenta il tutto per tutto con una mossa che punta dritta al cuore del pubblico: il ritorno nella Casa di Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta, due tra lepiù amate dell’edizione 2020, considerata da molti come la migliore di sempre. Questa scelta strategica mira a riportare attenzione e gradimento a un’edizione che fatica a decollare.Era stato Davide Maggio ad anticipare l’ingresso di Stefania Orlando, mentre Tv Blog ha confermato il ritorno di Maria Teresa Ruta. Entrambe sono figure iconiche del mondo dello spettacolo, con una lunga carriera televisiva alle spalle, e si sono distinte nella loro precedente esperienza al GF Vip 2020 per carattere, dinamismo ecapacità di coinvolgere il pubblico. Il reality punta ora sulla loro popolarità per aggiungere pepe alle dinamiche interne della Casa e, soprattutto, per attirare una platea più ampia di spettatori.