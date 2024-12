Nyt | Soldi in cambio di pressioni su Trump per le nomine alla Casa Bianca

Leggi su Open.online

Non aveva ancora iniziato il suo lavoro come consigliereche il neopresidente eletto Donaldl’ha licenziato. E l’aveva nominato a tale carica solo 22 giorni fa. William McGinley sarà infatti sostituito, come riporta il New York Times, da David Warrington, il principale avvocato della campagna elettorale del tycoon. Il motivo? McGinley sarebbe al centro di una sorta di traffico di favori che vedrebbe come protagonista l’assistente diBoris Epshteyn.Il ruolo di EpshteynLa mossa del prossimo presidente, sostiene il Nyt, segue alcune indiscrezioni trapelate su diverse testate secondo le quali uno dei suoi principali collaboratori avrebbe cercato di trarre profitto dal suo speciale rapporto di vicinanza chiedendo decine di migliaia di dollari in “onorari” ai potenziali nominati.