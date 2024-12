Quotidiano.net - Morto lo psichiatra Eugenio Borgna

Leggi su Quotidiano.net

lo. Aveva 94 anni ed èa Borgomanero, in provincia di Novara, dove era nato nel 1930. Il suo ultimo libro 'L'ora che non ha più sorelle', un saggio sul suicidio femminile, è uscito a novembre con Einaudi. ''Interlinea piange, novarese come noi, - scrive la casa editrice in una nota - che ci ha seguito fin dai primi passi donandoci uno dei suoi ultimi libri, Apro l'anima e gli occhi (da un verso dell'amato Clemente Rebora) dedicato a coscienza interiore e comunicazione, uscito per il festival della dignità umana di cui dirigeva il comitato scientifico. Nel nostro catalogo resta la raccolta più recente sul grandee scrittore,. Curare con la parola, numero monografico della rivista "Microprovincia" su uno dei protagonisti e maggiori autori della psichiatria italiana''.