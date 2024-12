Dailymilan.it - Milan, Marco Sportiello fa tremare Paulo Fonseca: nuovo problema fisico. Le condizioni

Nella sfida trae Sassuoloha accusato unche fa: eccole sueNuovi problemi fisici per. Nel corso della sfida trae Sassuolo, valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia e vinta dai rossoneri con un netto 6-1, il portiere ex Atalanta, che aveva preso il posto di Mike Miagnan (non convocato per un piccolo intervento chirurgico dentale) è stato costretto al cambio al 45esimo minuto per infortunio.A spiegare il motivo dell’uscita dal campo dell’estremo difensore, ci ha pensato direttamente misterin conferenza stampa:ha avuto unal ginocchioAl posto del 32enne è, poi, entrato il terzo portiere del Diavolo, Lorenzo Torriani. Quello diè già il secondoaccusato in questa stagione.