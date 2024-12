Ilfattoquotidiano.it - Migranti rimpatriati anche in Paesi “non sicuri”, ma il governo si lamenta: “Pochi per colpa dei giudici”. Ecco i dati, che dicono altro

Perdei, e della querelle sui, non si possono espellere gli irregolari, in Albania come in Italia. Lo sostiene ile tuttavia, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi non perde occasione per vantare rimpatri. “Altri 25 cittadini stranieri sono stati espulsi e ricondotti con volo charter nel loro Paese di origine”, ha scrittoil 22 novembre su Facebook, accanto all’immancabile foto di un aereo pronto a decollare e, a caratteri cubitali, le parole “espulsi e”. I profili social del Viminale sono ormai una vetrina: “Altri 115 espulsi”, “40in Tunisia”, “233 rimpatri nell’ultima settimana”, solo per citare alcuni esempi. I rimpatri si fanno, ci dice il Viminale, compresi quelli di cittadini diche ilconsidera, come i tunisini.