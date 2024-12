Terzotemponapoli.com - Melli: ”Scudetto? Dico 51% Napoli e 49% Inter”

Alessandro: “51%e 49%. Venero Gasperini, la Dea meriterebbe il titolo”Alessandro, ex attaccante nativo di Agrigento, ha rilasciato una lungavista esclusiva ai microfoni di News.Superscommesse.it.ha condiviso le proprie opinioni sul Parma, squadra del suo cuore e nella quale ha vissuto gli anni più significativi della propria carriera, e su tante altre protagoniste del campionato. In questo estratto, il pensiero disulle favorite alla vittoria del tricolore.In ottica, quale squadra Alessandrovede realmente favorita?“Vedo leggermente favorito il, anche se l’sarà lì a lottare ad armi pari. Se lo giocheranno loro due, secondo me. Può darsi che, quest’anno, la concentrazione per la squadra di Simone Inzaghi sia più rivolta alla Champions League, mentre ilnon ha l’assillo di dover portare risultati dalle gare delle Coppe europee.