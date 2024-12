Thesocialpost.it - “Mai così vicini a una guerra nucleare fra Usa e Russia”. Le parole di Lavrov allontanano la pace

Il ministro degli Esteri russo Sergeyha lanciato un nuovo allarme sul rischio di un conflitto, accusando l’amministrazione del presidente Joe Biden di spingere gli Stati Uniti verso il conflitto con la. In un’intervista che si è svolta a Mosca con il giornalista conservatore Tucker Carlson, ex volto di Fox News e figura vicina a Donald Trump,ha sottolineato che le tensioni tra le due potenze mondiali non sono mai statealte.Un incontro in un momento delicatoL’intervista, durata circa un’ora e mezza, sarà resa pubblica nei prossimi giorni. A confermare l’incontro è stata Maria Zakharova, portavoce del Ministero degli Esteri russo, che ha aggiunto che durante la conversazione si è parlato di diversi temi, tra cui il conflitto in Ucraina e le relazioni tra lae gli Stati Uniti.