Londra, giornalisti del Guardian in piazza contro la vendita dello storico periodico Observer

Better read than dead. La scritta arancione spicca sullo sfondo nero del manifesto che impugnano idele dell’Obsever, davanti alla sede a vetri della storica testata britannica a King’s Cross,. Save theè la missione, ovvero salvare il più antico giornale domenicale del mondo, 233 anni dalla prima pubblicazione, che ora dovrebbe essere scisso dal quotidiano Thee venduto alla Tortoise Media, piattaforma nota per i podcast.Per la prima volta in 50 anni idel gruppo mollano la penna e l’edizione del giornale, sia cartaceo che online, sarà striminzita nelle prossime 48 di sciopero, indetto fino al 5 dicembre e sostenuto dal 95% dei lavoratori che fanno capo al sindacato Nuj (National Union of Journalists). La posta in ballo è alta per un giornale che è d’obbligo tra lettori colti e prevalentemente di sinistra ma che è anche un faro dell’ informazione a livello internazionale per gli scoop e le inchieste esplosive che mandano scossoni ai potenti di tutto il mondo.