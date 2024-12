Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Stella Rossa, Eurolega basket in DIRETTA: palla a due all’Unipol Forum di Assago, Mannion e Shields in quintetto

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12-5 MIROTIC COL FALLO! CHE GIOCATA DELL’.10-5 ANCORA LUIII: NICOOO MAANNIOOONN!! BOMBAAAAAA7-5 Appoggio di Codi Miller-McIntyre: -2!7-3 NICO! TRIPLAAAAA4-3 Tap-in di ‘Pippo’ Ricci che rimette la freccia per l’.2-3 1/2 per Ognjen Dobric dalla lunetta.2-2 Contropiede di Mike Daum: lapareggia i conti!2-0 Zach LeDay alza la parabola: primo canestro del match!a due. Buona partita a tutti!Questi gli Starting five scelti dai due allenatori per l’inizio del match:LeDay RicciMirotic (); Miller-McIntyre N. Kalinic Dobric Daum Petrusev ()20:25 Risuonano le note dell’inno dell’nell’impianto alle porte di!20:22 E’ il momento della presentazione delle due contendenti!20:19 Squadre già sul parquet dell’Unipoldiper il riscaldamento che precede laa due tra circa dieci minuti.