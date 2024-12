Lanazione.it - La T Tecnica si gode il suo leader silenzioso. Decisivo quando conta: è tornato Passoni

Leggi su Lanazione.it

Fino a un mese e mezzo fa Lorenzosembrava un corpo estraneo all’interno de La TGema Montecatini. Sebbene avesse abbracciato con entusiasmo il progetto della dirigenza termale in estate, rinunciando alla centralità che aveva nella squadra pur di giocare in una seria contender per il salto di categoria, il numero 17 è stato quello che più di tutti ha faticato ad assimilare il suo nuovo ruolo all’interno del sistema di rotazioni di coach Marco Del Re. Nelle prime gare della stagione colui che l’annata scorsa spesso risultava essere l’Mvp delle partite della Gema sembrava un pesce fuor d’acqua, un giocatore avulso dal nuovo contesto e il rendimento inevitabilmente ne ha risentito: nemmeno 4 punti di media a partita con percentuali al tiro certamente non lusinghiere, nonostante Del Re, che stravede per lui, non gli abbia mai fatto mancare il suo appoggio, concedendogli almeno 20-25 minuti di utilizzo ad ogni allacciata di scarpe.