Iodonna.it - La storia vera dei "treni della felicità" organizzati dal Partito Comunista nel Dopoguerra. Con Serena Rossi e Barbara Ronchi

Ritorna il buon cinema per ragazzi. Il treno dei bambini è uno dei titoli di punta di Netflix per il periodo natalizio. Presentato alla Festa del cinema di Roma, il nuovo film di Cristina Comencini – in streaming da oggi 4 novembre – ha tutte le caratteristiche del film pedagogico. Capace di emozionare genitori e nonni, ma soprattutto di far conoscere ai ragazzi e agli adolescenti il dramma di un periodo storico, quello successivo alla Seconda Guerra Mondiale, in cui i bambini più poveri dovevano sopravvivere affrontando le mancanze e le macerie, quelle vere e quelle dell’anima. “Il treno dei bambini”: il trailer del film Netflix X Leggi anche › I film e le serie tv assolutamente da non perdere su Netflix a dicembre Tratto da un romanzo di Viola Ardone, pubblicato nel 2019 e baciato da enorme successo (200mila copie vendute, traduzione in 35 lingue), è un racconto che omaggia l’insostituibile ruolo materno, agganciandosi alla poetica anti-patriarcale di C’è ancora domani di Paola Cortellesi.