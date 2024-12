Lanazione.it - La sinistra riflette sulla pace

L’associazione Gaza Fuorifuoco-Palestina e il Comitato per il riconoscimento dello Stato di Palestina organizzano un incontro, domani alle 17.30, a Palazzo Ducale, che vedrà il centroconfrontarsie sul disarmo globale. In vista del concerto e delle mostre che si terranno a gennaio, l’incontrosulle conseguenze dell’escalation militare. Il titolo è: “Quali vie per costruire lain un mondo di guerra”. Partecipano Luana Mencarelli (coordinatrice provinciale M5S), Elisabetta Sordi (segretaria provinciale del Pd), Maurizio Acerbo (segretario nazionale di Rc) e Lorenzo Falchi (segreteria nazionale diItaliana). Introduce Giancarlo Albori, presidente dell’associazione Gaza Fuorifuoco-Palestina. L’ingresso è libero.