Ilrestodelcarlino.it - La Pergolese si gode il derby. Gabicce Gradara come un treno

PESARO Sei vittorie e due pareggi hanno caratterizzato la tredicesima giornata del campionato di Promozione. Tra le vincenti la Jesina che è la nuova capolista, con un punto in più di Fermignanese e il Vismara. Al terzo posto (a meno 3 dalla vetta) il sorprendente Tavullia Valfoglia. Al quarto (a – 6) il Marina e il. Striscia positiva quella del Vismara, anche se sabato dopo 3 vittorie consecutive si è dovuta accontentare di un pareggio. Ilha dato continuità al successo sulla Jesina riuscendo a violare il campo del Moie in rimonta. Un momento felice per la squadra di Capobianco: 12 punti nelle ultime cinque partite (quattro vittorie e una sconfitta). È ritornata al successo (dopo 2 sconfitte consecutive) anche la Biagio Nazzaro. La vittoria è arrivata con il cambio dell’allenatore, a farne le spese il Villa San Martino.