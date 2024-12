Lanazione.it - La maxi-frode dell’energia. Presi dopo 8 anni di latitanza

Arrestatidia Dubai. Sono stati arrestati all’aeroporto di Fiumicino due imprenditori folignati che, dal 2018, erano destinatari di una misura di custodia cautelare emessa dalla Procura della Repubblica di Perugia, prima, e da un mandato di cattura internazionale poi perché ritenuti tra gli autori di una. Risale, appunto, al 2018, l’indagine condotta dalla Guardia di finanza su un raggiro milionario nella fornitura di energia elettrica per la quale in nove erano finiti nei guai (per due era stata disposta la custodia cautelare in carcere, per 5 gli arresti domiciliari e per altri due il divieto di dimora, tra gli indagati un avvocato). Secondo quanto accertato dalle Fiamme gialle insieme all’Agenzia delle Dogane i due indagati, con gli altri sette, avrebbero fatto parte di una presunta associazione per delinquere attiva, come detto, nel settore energetico, e con base a Perugia.