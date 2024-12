Iodonna.it - La fotografia accessibile a chi non vede: a Roma la mostra tattile “World Unseen”

, 4 dic. (askanews) – Unache, per la prima volta in Italia, rende lafruibile anche a chi ha disabilità visive. Un percorso esperienzale che coinvolge il tatto e l’udito, segnale di abbattimento delle barriere sensoriali e con l’obiettivo della inclusività e dell’arte visibile per tutti. Si intitola World Unseen laospitata nella Biblioteca “Nilde Iotti” della Camera dei Deputati, inaugurata il 3 dicembre, aperta dal 4 al 17 dicembre. Leggi anche › Giornata della disabilità: perché l’arte migliora la socialità e la plasticità del cervello Laai nonnti: alaWorld Unseen di CanonL’esposizione, ideata e organizzata da Canon, persegue il principio Kyosei, cardine della filosofia dell’azienda, che in giapponese significa “vivere e lavorare insieme per il bene comune”.