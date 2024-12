Lapresse.it - Jill Biden in Italia, visita Sigonella e Gesso

La first lady Usa,, è in Sicilia. Nella base di, vicino a Catania, dove è arrivata alle 8.15 circa, ha incontrato militari e loro familiari. Poi ha lasciato la base diretta verso, frazione del Comune di Messina che diede i natali ai suoi bisnonni.Qui, in piazza S. Antonio Abate, è stato allestito un palco e ad accogliere la first lady ci saranno rappresentanti delle istituzioni locali. Diversi dei presenti che affollano la piazza sventolano bandierine degli Stati Uniti. Tanti sono affacciati dai balconi, con bandiere a stelle e strisce e cartelli di benvenuto.Agià presenti in piazza il sindaco di Messina, Federico Basile, e la prefetta Cosima Di Stani.