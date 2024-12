Bergamonews.it - Italcanditi rafforza l’impegno per l’ambiente: energia verde e packaging riutilizzabile

Pedrengo. Il Gruppoannuncia la pubblicazione del suo primo Bilancio di Sostenibilità di Gruppo, includendo nella rendicontazione per la prima volta anche Comprital e Rubicone, acquisite rispettivamente nel 2019 e nel 2020.Questo rapporto segna quindi una tappa significativa nel percorso di sostenibilità di tutto il Gruppo, a ulteriore dimostrazione deltrasversale delle tre aziende che ne fanno parte (, Comprital e Rubicone).Nel 2023 il Gruppoha ottenuto miglioramenti significativi per quanto concerne la sostenibilità. In particolare, siache Comprital hanno ottenuto la Medaglia d’Argento EcoVadis, che costituisce un importante riconoscimento degli sforzi compiuti finora e fornisce una chiara guida per i progressi futuri.