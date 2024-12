Inter-news.it - Inter, comunicati i 4 candidati per il ‘Pirelli Player of the Month’: i nomi

L’ha indicato i 4 calciatorial premio di miglior calciatore del mese di novembre. Ecco di chi si tratta.LA NOTIZIA – L’ha comunicato, tramite i propri profili social, inativi dei 4 calciatorialof the Month”. Si tratta di Yann Bisseck, Federico Dimarco, Hakan Calhanoglu e Marcus Thuram. Il tedesco ha trovato molto spazio a novembre, in continuità con quanto già visto nell’inizio di questa stagione, mettendo anche a segno un gol dall’elevato coefficiente di difficoltà nel 5-0 esterno contro il Verona. Il laterale italiano è stato uno dei protagonisti dei due gol decisivi contro il Venezia e il Lipsia, realizzando l’assist per Lautaro Martinez contro i lagunari e battendo il calcio di punizione da cui è nata l’autorete di Castello Lukeba nella sfida con i tedeschi.