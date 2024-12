Gqitalia.it - Incartare i regali di Natale non è mai stato così facile e divertente

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.È di nuovo quel magico periodo dell'anno: le strade si illuminano a festa, l’aria si riempie di calore e il panico per ida impacchettare inizia a farsi sentire. Per il papà, per la mamma, per la sorella, per l’amico del cuore: ogni dono è un piccolo enigma da risolvere. E poi c’è il pacchetto regalo, che può trasformarsi in un piacevole momento creativo. o in un incubo. Niente paura: ci siamo noi a darti qualche dritta.Guida (semiseria) per affrontare l'arte del packaging natalizio con stile e leggerezzaIn primis, dimentica la perfezioneHai presente quei pacchetti impeccabili che vedi nei film, nelle serie tv o negli spot televisivi? Bene, dimenticali.