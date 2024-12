Il figlio è sordo la madre gli ruba l’apparecchio acustico per venderlo dopo averlo lasciato in una casa famiglia

Leggi su Open.online

Un bambino di nove anni di origini rumene è stato abbandonato dallain unadi Aversa. Il suo caso lo racconta oggi Il Mattino. È, ma ha imparato a leggere le labbra anche se ha bisogno di un apparecchioper ascoltare le voci. Che però lagli hato prima di lasciarlo lì nella. Di nascosto lo ha infilato nello zaino. Sapeva bene che si trattava di un oggetto molto costoso. Glielo ha sottratto con l’intenzione di rie guadagnare un po’ di soldi. E il bambino a quel punto ha scritto una lettera a Babbo Natale per chiedergli di regalargliene un altro: «Per sentire ho bisogno di due apparecchi cocleare, uno l’ha portato mia mamma con sé, l’altro l’ho perso al parco».La letteraLa lettera è finita tra le 300 buste raccolte da Spa, Società per Amore, di Anna Di Biase: «Quando l’ho letta non potevo crederci.