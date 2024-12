Anticipazionitv.it - Grande Fratello: Tommaso Franchi in lacrime per Mariavittoria

Nella Casa delsi respira aria di tensione. La situazione traMinghetti esi complica a causa di un’inaspettata confessione della dottoressa. Dopo il ritorno dal Tugurio, la concorrente ha ammesso di aver instaurato una particolare complicità con Alfonso D’Apice, ex di Federica Petagna. Questa rivelazione ha destabilizzato l’idraulico, che si sente sempre più escluso dalla relazione con: scopriamo insieme come ha reagito.: le rivelazioni diMinghetti su Alfonso D’ApiceTornata dal Tugurio,Minghetti ha condiviso con Javier Martinez e Amanda Lecciso il suo stato d’animo: “Sono uscita dal Tugurio con una confusione mentale. Ho dormito con, ma c’è un tassello in più che mi destabilizza”.