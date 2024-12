Quotidiano.net - Futura Converting. Le intuizioni di Perini per un’azienda ancora all’avanguardia

Un 2024 che chiude con il segno più per, una delle aziende leader di Lucca nel settore della produzione di macchine per la carta, con a capo Fabio, in qualità di presidente e Guido Dellagnelo nelle vesti di Ceo dallo scorso gennaio. Un binomio vincente, che, forte anche di una crescita importante del portafoglio clienti per la seconda metà del 2024, attestacome impresa capace di attualizzare e portare avanti l’eredità di Fabio, autentico imprenditore-inventore-pioniere del settore, colui che, brevettando il primo macchinario per il taglio automatico della carta “tissue”, ha rivoluzionato l’industria mondiale del settore cartario. Non a caso, infatti, proprioè stato il destinatario della prima edizione del Premio all’innovazione e alla competitività (nella foto) il 14 novembre, consegnatogli da Comune e Provincia di Lucca per sottolineare proprio l’apporto determinante che l’imprenditore ha dato al territorio e allo sviluppo dello stesso.