Firenzetoday.it - Curva Fiesole, stasera nuova coreografia: "Sarà per Edo"

Leggi su Firenzetoday.it

Quella diun'atmosfera particolare allo stadio Artemio Franchi. Ad appena tre giorni dal traumatico malore in campo di Edoardo Bove, la Fiorentina torna in campo per sfidare l'Empoli per gli ottavi di Coppa Italia. Per mandare un messaggio di sostegno al calciatore, che seguirà la.