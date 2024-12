Panorama.it - Corea del Sud: Legge marziale revocata

Questa mattina il governo sudno ha ufficialmente revocato la, dopo una notte drammatica in cui il presidente Yoon Suk Yeol ha imposto la misura con le truppe che hanno circondato il parlamento e i legislatori hanno votato rapidamente per respingere il regime militare. Dopo il voto bipartisan, la polizia e le forze militari hanno iniziato a ritirarsi dall'Assemblea nazionale e la dichiarazione diè stata formalmentedurante una riunione del Consiglio dei ministri intorno alle 4:30 del mattino, ora locale. La votazione per l'abolizione dellaè stata unanime tra i 190 legislatori partecipanti.Il Partito Democratico ha avviato immediatamente le procedure per l'impeachment, che obbligherebbe Yoon a rassegnare le dimissioni e sabato il Parlamento si pronuncerà attraverso un voto per decidere se procedere.