Coca-Cola si rimangia gli obiettivi sul riciclo delle bottiglie Protestano gli ambientalisti | Lezione magistrale di greenwashing

ha fatto marcia indietro rispetto ai suoi impegni per la sostenibilità? A rivelarlo è il Guardian, secondo cui il colossobibite gassate avrebbe abbandonato, nel silenzio generale, i propri target per ilprevisti per il 2030. Nel 2022,ha promesso che avrebbe venduto entro fine decennio il 25%proprie bevande indi vetro oppure indi plastica riutilizzabili o restituibili nei punti vendita. Ma a due anni da quella promessa, l’azienda con sede ad Atlanta sembra aver rivisto la propria strategia.Il ritocco al sito webPoco prima dell’ultimo vertice mondiale sull’inquinamento da plastica – che si è tenuto a fine novembre a Busan, in Corea del Sud – l’azienda avrebbe cancellato la sezione del proprio sito web che conteneva glisugli imballaggi riutilizzabili.