Ciclismo, ufficiale il divorzio tra Pidcock e la Ineos Grenadiers

Roma, 4 dicembre 2024 - Nonostante le voci di una crisi profonda circolassero almeno da inizio autunno, la notizia della rottura giunge quasi come un fulmine a ciel sereno: le strade di Tome dellasi divideranno a fine anno. Il comunicato dellaA comunicare la notizia è stata la formazione britannica tramite un comunicato. "Annunciamo oggi un accordo in base al quale Tomlascerà la squadra a fine anno. Lo ringraziamo per alcuni momenti incredibili che abbiamo vissuto insieme e gli auguriamo un buon prosieguo di carriera". Tra le pagine memorabili di un rapporto dunque ai titoli di coda difficilmente entrerà quanto accaduto prima e dopo il Giro di Lombardia 2024, la gara che ha dilatato una frattura in realtà risalente a molto tempo prima, come lasciato intuire senza troppi giri da parole a più riprese proprio dal classe '99.