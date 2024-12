Lettera43.it - Bove è uscito dalla terapia intensiva

Edoardo. Lo ha annunciato Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, parlando ai microfoni di Mediaset prima dell’inizio della partita di Coppa Italia contro l’Empoli: «Sta bene, è in forma, sta recuperando e siamo contenti. Bisogna avere pazienza e rispetto per lui. Ha cambiato reparto e quindi le cose vanno meglio».Edoardo(Getty Images).Ferrari: «è passato all’unità dicardiologica», ha aggiunto Ferrari «è nelle mani giuste» ed «è passato all’unità dicardiologica, di livello di delicatezza inferiore». Il calciatore, ricoverato all’ospedale di Careggi, è andato in arresto cardiaco al 17esimo minuto della partita Fiorentina-Inter, che è stata prima sospesa e poi rinviata.Edoardocon l’Italia Under 21 (Getty Images).